Avanza "Plan B" en comisiones

Ciudad de México.- La tarde de este martes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen de la iniciativa de reforma electoral, denominado Plan B, propuesta por el Ejecutivo, por 60 votos de Morena, MC, PT y PVEM a favor y 13 del PAN y PRI en contra.

El proyecto fue avalado en comisiones unidas sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

La diputada Claudia Ruiz Massieu (MC) criticó la reforma electoral, a pesar de que su bancada votó a favor del dictamen.

"Lo que nos queda es una reforma acotada, mínima en varios tramos, innecesario, mal construida en su origen, con errores que el Senado, incluso, tuvo que corregir sobre la marcha, y que además vulnera el federalismo y al régimen municipal, o sea, es una propuesta mucho más administrativa que electoral y además de innecesaria, centralista", expresó.

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En su turno, la diputada Noemí Luna Ayala (PAN) aseguró que no funcionará el tope impuesto a las legislaturas locales, para que su presupuesto no exceda el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.

La diputada Erika Santana (PVEM) defendió la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que "no es un solo una medida administrativa, es un mensaje político contundente: el servicio público no es para enriquecerse, es para servir".