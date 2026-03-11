logo pulso
Avanza reforma, pero sólo Morena la apoya

Por El Universal

Marzo 11, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, avalaron por 45 votos a favor y 39 en contra, el dictamen de reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto fue aprobado sólo con votos a favor de los diputados de Morena, y sufragios en contra de los legisladores del PT, PVEM, PAN, PRI y MC. El dictamen de la reforma electoral se discutirá, votará y, posiblemente, se desechará en la sesión ordinaria de este miércoles.

Hay posiciones fijadas, abiertas, públicas; se ve difícil y casi imposible conseguir las dos terceras partes. Si sucede, si no se consiguen las dos terceras partes, terminaría aquí la discusión. Me parece que mañana (hoy) mismo abriremos y cerraremos la sesión con ese tema", dijo este martes la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, prácticamente es la iniciativa del Ejecutivo, no le hicieron ninguna modificación.

El proyecto de reforma propone reducir el financiamiento de actividades ordinarias de los partidos políticos, en cerca de 22%, al modificar la fórmula para calcular los recursos que se le reparten a cada uno.

