Avanza reforma que faculta a SFP contratar bienes y servicios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó, con 20 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 18 en contra del PRI, PAN, PRD y MC, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para facultar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar bienes y servicios.

Se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que busca transferir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SFP la facultad de la contratación de bienes y servicios de las dependencias del sector público, así como reducir los Órganos Internos de Control (OIC) que actualmente son los responsables de fiscalizar el gasto en cada dependencia.

La propuesta fue criticada por la bancada del PAN, cuyos diputados cuestionaron que la SFP no puede ser juez y parte porque su función central es vigilar el correcto uso de los recursos.

"Implica que la Función Pública sea quien controle los recursos de las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados, y al mismo tiempo que vigile el buen uso de esos recursos, es decir, se convertiría en juez y parte lo que no conlleva a una efectiva y racional ejecución de los recursos, por eso no estamos de acuerdo", declaró la diputada panista María Elena Pérez-Jaén.

La iniciativa también faculta a la SFP para "rediseñar" a los órganos internos de control, a través de modificaciones en su estructura, y establece que sus titulares serán designados de manera directa.