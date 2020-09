Avanzan 90% de los aspirantes a la cúpula morenista

Poco más de 90% de los aspirantes que se inscribieron para ser candidatos a la dirigencia nacional de Morena pasaron la prueba de aparecer en alguno de los dos padrones que se tienen hoy día: en el Sistema de Verificación del INE y el llamado Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero.

En algunos casos hay aspirantes que aparecen en ambos registros y también hubo quienes no están en ninguno de los dos archivos, como el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.

Sin embargo, el legislador acudió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para avalar su militancia. Dicha comisión detalló que son un hecho público y notorio las actividades de Muñoz Ledo, por lo cual le reconoció su militancia y se le reincorporó al padrón.

En el caso de quienes no aparecen como militantes, pueden recurrir a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido para que se les reconozca su militancia. También pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un informe elaborado por la Secretaría de Organización, detalló que se realizó búsqueda en archivos físicos y electrónicos sobre solicitudes de afiliación a Morena que se encuentran con estatus de pendientes de ser resueltas o acordadas, y no se advirtió de ninguna a favor de los aspirantes.

Se hizo búsqueda, además, en archivos, carpetas y comunicaciones físicas y electrónicas sobre las solicitudes de aclaración de la afiliación a Morena, formuladas en el marco de la Convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario del partido, que se encuentran con estatus de resueltas o pendientes o acordadas, y tampoco se encontró ninguna a favor de los aspirantes.

El pasado martes concluyó el proceso de registro para toda la militancia que busca competir por la dirigencia nacional de Morena. Se registraron 51 aspirantes que buscan competir por la presidencia del partido.

Uno de los requisitos es ser militante del partido, y debido a que el padrón que está avalado por el INE cuenta con poco más de 300 mil militantes, y el partido tiene otro registro más grande, con más de 3 millones de inscritos, la autoridad electoral dio oportunidad de que se avale la militancia en las dos instancias correspondientes.

En el caso del diputado federal Mario Delgado Carrillo, aparece en ambos registros lo mismo que Alejandro Rojas Díaz Durán; Gibrán Ramírez y Yeidckol Polevnsky.

En el caso de los que buscan llegar a la Secretaría General, se registraron un total de 54 aspirantes, y de éstos, siete no aparecen en ninguno de los dos padrones. Es el caso de Antonio Attolini, quien ya acudió a la instancia correspondiente para que se le incorpore como militante.

La senadora Citlalli Hernández, quien se registró al mismo tiempo que Porfirio Muñoz Ledo, sí aparece en ambos padrones.

El Instituto Nacional Electoral dará a conocer este viernes próximo quiénes son los aspirantes que se pueden convertir en candidatos.

Presume fuerza

El diputado Mario Delgado está ya en franca campaña para buscar el apoyo de cara a la elección por encuesta abierta de la nueva dirigencia nacional de Morena.

Presumió que 40% de los senadores de Morena le manifestaron su apoyo para que sea él quien dirija el destino del partido durante los próximos tres años.

Mario Delgado se reunió con senadores, a quienes les pidió unidad para poder sacar adelante el partido.

En el encuentro no estuvieron presentes Ricardo Monreal ni Martí Batres.

Delgado Carrillo dijo durante la reunión que Morena debe ser un instrumento de lucha del pueblo de México, motor de la transformación y que represente a la fuerza de la gente organizada.