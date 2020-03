Avianca cancela vuelo México-El Salvador

La aerolínea Avianca informó que el vuelo AV431 que opera la ruta México-El Salvador se canceló.

A la vez, agradeció al Presidente del El Salvador "por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19 intentando abordar el vuelo".

Minutos antes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta de Twitter que iba a prohibir el aterrizaje de un avión procedente de México, en el que, afirma, viajan12 casos confirmados de coronavirus.

Cabe destacar que Bukele ordenó que no se permitiera el aterrizaje de ningún avión que no fuera de carga por el momento.

El presidente de El Salvador no explicó cómo sabe de dichos casos confirmados, pero calificó como irresponsables a las autoridades mexicanas por poner en riesgo la vida de las familias de los pasajeros y de la tripulación.