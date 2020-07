Avión no estaba a buen resguardo

Ciudad de México.- A pesar de que se pagaron más de 22 millones de pesos por su mantenimiento en el aeropuerto de Victorville, California, EU, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una de las razones por las que el avión presidencial TP01 regresó a territorio mexicano fue porque no tenían un "buen resguardo" del avión, debido a que éste se encontraba a la intemperie.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal señaló que otra de las razones del retorno es que ya se terminó el proceso de mantenimiento, además de que es necesario que esté en México para hacer promoción a la venta de billetes de lotería para el sorteo del valor comercial del avión.

"Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento, estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar donde estaba, estaba a la intemperie, está mejor aquí, más cuidado. Esa fue una de las razones. Además, no nos afecta en cuanto a la venta. Los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión y que, si estaba aquí, si se terminaba la operación, de aquí se lo llevaban, se les consultó sobre eso, o sea, no hay ningún problema.

El mandatario reiteró que el proceso de venta del TP01 sigue y se mantiene la oferta de dos posibles compradores, por lo que se analiza la mejor opción, debido a que uno de los ofertantes ofrece pagar la mitad de la aeronave en efectivo y la otra mitad en equipo médico, mientras que la otra opción sólo ofrece el monto en efectivo.

Inaugura anexo en CDMX

Previo a su gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el nuevo anexo de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que tuvo una inversión de casi 500 millones de pesos

El titular del Ejecutivo está acompañado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el nuevo titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, en su primer evento desde su nombramiento hace unas horas; así como el extitular de la dependencia Javier Jiménez Espriú y el director del AICM.

El presidente López Obrador destacó que se decidió mantener la actual terminal aérea y se decidió construir el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.

Dijo que con la modernización del AICM se dejarán de usar las posiciones remotas, porque el proceso de traslado de pasajeros no requiera de camiones.