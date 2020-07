Aviones de Pemex, sin ningún postor

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras que el gobierno avanza en la venta y rifa del avión presidencial, Petróleos Mexicanos (Pemex) no pudo concretar la enajenación de dos aviones que ofertó desde noviembre del año pasado, con un valor de 20.1 millones de dólares.

Las aeronaves en las que viajaban directivos y funcionarios, que se incluyeron en la flotilla de 28 aparatos aéreos de lujo que el gobierno federal subastaría porque "nada tienen que ver con la realidad de pobreza", como manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia del pasado 14 de enero, no encontraron cliente.

Tanto la venta por invitación del Cessna Citation 680 Sovereign y el Cessna Citation 501 se declararon desiertas, según las actas con fecha del 27 de febrero de 2020.

Se dio a conocer el 8 de noviembre de 2019 que las aeronaves fueron adquiridas a un precio conjunto de 20 millones 180.9 mil dólares, a un tipo de cambio de 13.12 pesos por dólar.

En el acta del procedimiento electrónico de venta por invitación VB-018T41985-E1-2020, de la Dirección Corporativa de Administración y Servicio de Pemex se señala que tras la apertura de la propuesta técnica para la venta del Cessna Citation 680 Sovereign se recibió la oferta de SYM Servicios Integrales.

Sin embargo, luego de la revisión de la documentación, la empresa "incumplió, toda vez que el comprobante de la transferencia bancaria [...] no fue expedido en los términos del numeral 15 de las bases el cual establece el monto de la garantía, por lo que no quedó registrado y no participará en la venta por invitación, y su oferta fue desechada".

Esta aeronave tiene una antigüedad de 10 años y su compra representó en su momento un pago de 15 millones 500 mil 979.5 dólares.

Su último vuelo, de traslado a la Base Aérea de Santa Lucía, se llevó a cabo el pasado 4 de marzo de 2019.

El aparato tiene 2 mil 425 horas de vuelo y su último mantenimiento se realizó del 7 al 24 de octubre de 2019. No hay información relacionada con una remodelación actual.