Avistan por primera vez a jaguar en Sierra Gorda de Guanajuato

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó el primer registro de un jaguar (Panthera onca) en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, ubicada en el noreste del estado.

De acuerdo con el organismo, el hallazgo se obtuvo mediante fototrampeo como parte de un proyecto de investigación desarrollado entre agosto de 2024 y mayo de 2025 por el especialista Juan Felipe Charre-Medellín y su equipo, con la instalación de 75 cámaras trampa y apoyo de monitores comunitarios.

El registro se dio en una zona con amplios parches de bosque continuo y baja intervención humana, dentro de un corredor biológico que conecta poblaciones de felinos del centro y el este del país.

Con este avistamiento, se confirma la presencia de las seis especies de felinos que habitan en México dentro de esta Área Natural Protegida: ocelote, tigrillo, jaguar, jaguarundi, lince y puma.

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Captan jaguar en reserva**

Importancia ecológica y conservación en la Sierra Gorda

La Conanp destacó que la presencia del jaguar se suma a la lista de especies prioritarias para la conservación en la reserva, junto con la guacamaya verde, el ajolote serrano, el águila real, el oso negro y las serpientes de cascabel.

Asimismo, subrayó que estos felinos son depredadores clave para el equilibrio ecológico, ya que regulan las poblaciones de herbívoros, evitan el sobrepastoreo y contribuyen a mantener la biodiversidad.

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda abarca más de 236 mil hectáreas en municipios como Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria y Xichú, y alberga una alta diversidad biológica, con miles de especies de flora y fauna, varias de ellas en riesgo.