"Ayotzinapa no fue crimen de Estado", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el recién asesinato del activista Arnulfo Cerón, no fueron crímenes de Estado por lo que confió en que no queden en la impunidad.

En el corazón de la montaña alta de Guerrero, durante un encuentro con pueblos mixteco, tlapaneco, amuzgo y náhuatl, el Presidente pidió que en ambos casos quienes tengan información o participaron en hechos delictivos si quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger porque se necesita conocer la verdad y cuando no se trata de crímenes de Estado siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política.

"Cuando son crímenes de Estado es muy difícil saber, pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y en muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia y ningún acto autoritario".

El caso de Cerón, líder del Frente Popular de la Montaña, quien después quien fue hallado en una fosa clandestina, el titular del Ejecutivo dijo que en su gobierno no habrá impunidad por lo que se tiene que conocer quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.