Ayuda a damnificados del sismo es directa, sin intermediarios: AMLO

Al asegurar que se está avanzando en la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la cual se han invertido alrededor de 35 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta ayuda no es por medio de créditos, sino de apoyos directos a la gente, por lo que, indicó, no le importa que lo tachen de populista.

Acompañado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y durante la visita a una de las viviendas reconstruidas tras el movimiento telúrico de hace tres años, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que la administración que encabeza está hecha para procurar la felicidad de todo el pueblo.

"No se trata de créditos, se trata de apoyos a la gente y a las comunidades, a los pueblos. No tienen que devolver nada, es una ayuda a quien lo necesita, porque eso es el gobierno, para eso es el gobierno, para ayudar.

"Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno nuestro es un gobierno que da al pueblo.

"No me importa que nos tachen de populistas. Si ayudar al pueblo es ser populista, [entonces] que me apunten en la lista, porque eso es el gobierno, para eso es, para procurar la felicidad del pueblo", reiteró Andrés Manuel López Obrador.

Reconstrucción avanza

Al tomar la palabra, David Cervantes, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y titular de la Comisión Nacional para la Reconstrucción, detalló que hasta el momento se ha concluido 70% del proceso de reconstrucción por las afectaciones de los sismos de 2017.

Aseguró que al finalizar este año no habrá alumnos sin aulas ni familias viviendo fuera de sus hogares.

"Hasta el día de hoy podemos informar que de las más de 55 mil acciones que cuentan con recursos, se han concluido 70%; se encuentran en proceso 11%, y están por iniciar 19%.

"De tal manera que al finalizar este año no habrá alumnos sin aulas ni familias viviendo fuera de sus hogares. Así, lo que faltará por atender el próximo año son los casos en los que los daños fueron menores", explicó.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la ceremonia en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos los días 19 de septiembre de 1985 y de 2017.

El Ejecutivo federal, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, izó a media asta la Bandera nacional en la Plaza de la Constitución, en recuerdo de los fallecidos por los movimientos telúricos.

A las 07:19, hora exacta en la que el terremoto del 19 de septiembre de 1985 inició, se realizó un toque militar en memoria de los fallecidos.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, y Fernando Suinaga Cárdenas, presidente de la Cruz Roja Mexicana también acompañaron al Mandatario federal en la ceremonia de este sábado.

Faltan por reparar 4 mil 153 inmuebles tras 19-S

A tres años de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como otro registrado en Oaxaca en febrero de 2018, el gobierno federal tiene pendiente por reconstruir al menos 4 mil 153 escuelas, hospitales y espacios culturales, como lo son las iglesias.

Así lo indica la página Reconstruyendo Esperanza, en la que la administración federal detalla información sobre el avance en la reparación de inmuebles ubicados en 11 estados.

Las entidades más afectadas por los sismos son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, así como Tlaxcala y Veracruz.

Los espacios culturales son los que presentan un mayor rezago en su reparación.

En ese sentido, se informa que hay mil 55 inmuebles pendientes de reparar, mientras que otros 625 ya están listos.

En este aspecto, Morelos, con 216 espacios culturales pendientes de reparar, es donde se ha visto un mayor rezago en los últimos tres años.

Contrario a esa situación, el Estado de México es donde las obras han avanzado más rápido para reparar al menos 140 inmuebles de la región.

Los más golpeados

Cuando ocurrieron los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las iglesias fueron de los espacios más afectados, debido a la cantidad de años que han pasado desde su construcción.

Oaxaca y Puebla son dos de los estados donde aún no se terminan de reparar la mayor parte de los inmuebles culturales.

Por otra parte, la página Reconstruyendo Esperanza también informa sobre las instituciones educativas que aún están pendientes de reparar.

En total hay 3 mil 77 inmuebles de este tipo que permanecen con algunas afectaciones en su estructura, mientras que solo se han reparado 3 mil 165.

Las escuelas del Estado de México, con mil 3 planteles pendientes de intervención, son las que han permanecido con mayor rezago, seguidas por las de Oaxaca, Morelos y Puebla.

El daño a las instituciones educativas impidió que miles de estudiantes pudieran continuar con sus actividades escolares.

Incluso, luego del sismo, algunos profesores optaron por dar clases en espacios públicos para no frenar los programas educativos planteados.

Pendientes, en hospitales y viviendas

Por último, la administración federal reporta que hasta ahora hay pendientes de reparar, en su totalidad, 21 hospitales y que 95 ya fueron intervenidos.

Reconstruyendo Esperanza está ligada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia que lleva a cabo el Programa Nacional de Reconstrucción.

En lo que respecta a viviendas, en la plataforma digital únicamente se indica que se han concluido 34 mil 604 acciones del programa de reconstrucción, pero no se informa si hay otras actividades pendientes.

Este año, la Sedatu publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación del programa de reconstrucción.

En ese documento, la dependencia federal estimó que más de 200 mil familias sufrieron afectaciones en sus viviendas debido a los sismos de 2017.

En dicha normatividad también se explica que las cifras sobre afectaciones siguen rescatándose, pues, argumenta, en el sexenio anterior no se hizo un cálculo correcto para conocer la dimensión real del daño que produjeron los sismos.

"El hecho de no haber elaborado en su momento un diagnóstico preciso de los daños y el no haber registrado de manera adecuada los avances en la reconstrucción durante el periodo anterior, ha obligado a que, a partir del desarrollo del programa en esta nueva etapa, se actualice continuamente el diagnóstico de daños ocasionados.

"[Esto sucede] en lo que se refiere a la vivienda; [además], se registran con precisión los avances, a la par que se realizan las acciones para atender el rezago", indicó Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sus reglas de operación para este año.