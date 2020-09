Ayuntamiento de Tabasco presenta denuncia contra #LadyBanqueta

El Ayuntamiento de Centro, Tabasco, presentó una demanda ante la Fiscalía General de Tabasco en contra de una mujer que caminó sobre una banqueta que aún se estaba construyendo y a la que en redes sociales bautizaron como #LadyBanqueta.

A través de un video se exhibió a una mujer que no le importó que trabajadores del ayuntamiento estuvieran trabajando en la construcción de una banqueta sobre la calle Aquiles Serdán de la colonia Gil y Saenz, y decidió caminar sobre el cemento recientemente colocado, esto a pesar que los albañiles le gritaran que no podía hacer eso.

En entrevista, el alcalde Evaristo Hernández Cruz explicó que la mujer se molestó porque según ella no se le había colocado un escalón frente a su negocio, por lo que lamentó que existan ciudadanos que se opongan al crecimiento de la ciudad.

"Ya tenemos identificada a la persona, tengo entendido que el área jurídica presentó una denuncia formal, porque ahí y en muchas partes algunos ciudadanos no quieren que se avance, no quieren el desarrollo de su zona y hacen este tipo de cosas", indicó.

Y además agregó: "No se vale que los recursos que tenemos vaya alguien y lo desperdicie, más que la pérdida es la actitud".

En redes sociales los cibernautas criticaron a la mujer apodada #LadyBanqueta y exigieron a las autoridades cobrarle la obra que echó a perder.

