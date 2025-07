Bacheo en la México-Querétaro, cuando terminen las lluvias: Sheinbaum

Ante las denuncias, fotos y videos que existen en redes sociales por los grandes baches que hay en toda la autopista México-Querétaro, en la zona norte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cuál es el proceso de bacheo en las carreteras.

En su conferencia mañanera de este miércoles 30 de julio en Palacio Nacional, Sheimbaum Pardo declaró que "hay que esperar que terminen las lluvias".

"Donde son carreteras federales, vamos a entrar poco a poco a la repavimentación si es necesario, la restauración, el bacheo. Poco a poco vamos a ir entrando a las carreteras federales.

"También se van a contratar empresas, no es la única manera pero esto nos va a dar una capacidad de trabajo permanente, por supuesto hay que esperar que terminen las lluvias para poder hacer un trabajo más integral", dijo la Mandataria federal.

Ante la contratación de una empresa que la gobernadora Delfina Gómez dijo que no cumplió en la México-Querétaro, Sheinbaum explicó que hay una parte que hace el gobierno del Estado de México.

Detalló que las vialidades secundarias que están dentro de los municipios, corresponde que las arreglen a las autoridades municipales: "Las vialidades estatales le tocan al estado (...) al gobierno federal le corresponden las carreteras federales, por supuesto que siempre ayudamos porque a veces los municipios no tienen suficientes recursos".