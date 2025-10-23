Baile en San Lázaro desata indignación nacional

Mientras México enfrenta una emergencia por lluvias en cinco estados que ha dejado 79 personas muertas, el baile con la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados provocó una oleada de críticas y cuestionamientos públicos.

El evento, celebrado el 21 de octubre en el auditorio "Aurora Jiménez" del recinto legislativo, fue organizado para reconocer los 70 años de trayectoria de la agrupación musical. Sin embargo, videos difundidos muestran a legisladores abandonando el pleno para ir a bailar, lo que generó indignación en redes sociales y en la opinión pública.

El diputado de Morena Sergio Mayer, vicepresidente de la Mesa Directiva, justificó que el evento "no era exclusivo de Morena" y que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por todos los grupos parlamentarios.

"La Cámara de Diputados es un espacio plural e incluyente donde caben todas las expresiones sociales (...). No sólo aprobamos leyes, también tenemos expresiones culturales, exposiciones y conciertos", declaró Mayer.

El legislador agregó que no hubo pago a la Sonora Santanera, pues su presentación fue de 25 a 30 minutos, y que "la mayoría de los asistentes eran trabajadores del recinto, no diputados".

Sin embargo, la polémica creció cuando Mayer fue entrevistado en vivo por el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula. El conductor le reprochó haber bailado "en medio de una tragedia nacional", a lo que el legislador respondió:

"Incorrecto no es, no es incorrecto."

La respuesta provocó incomodidad en el intercambio, al punto que López-Dóriga lo interrumpió con la frase "no estás en la casa de la risa" y le colgó la llamada en plena transmisión.

El incidente reavivó el debate sobre la sensibilidad y el decoro público de los representantes populares, justo cuando el país enfrenta decenas de muertes y daños por las intensas lluvias en varios estados.