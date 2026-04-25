logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Baja levemente la percepción de inseguridad

El 61.5% de los mexicanos de más de 18 años consideran inseguro vivir en su ciudad

Por EFE

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Baja levemente la percepción de inseguridad

Ciudad de México.- La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 61.5% en el primer trimestre de 2026, un nivel ligeramente menor al 61.9% que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 41 % en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que más de seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado de enero a marzo es menor al 63.8% de octubre a diciembre de 2025, al 63% de julio a septiembre, pero supera al 59.1% de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51.4 en marzo frente a los 86.9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió que la encuesta reveló el crecimiento de confianza en el Ejército Mexicano (85.6%), la Fuerza Aérea Mexicana (87%), la Guardia Nacional (78%) y la Secretaría de Marina (88%).

"Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando", apuntó el funcionario en un mensaje en redes sociales.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 67.2 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 54.6% de los hombres.

La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue Puerto Vallarta, Jalisco, donde el 59.9% de sus habitantes reportaron este sentimiento justo cuando la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, desató en febrero pasado actos violentos por la reacción del cartel.

Le siguen Tepic (53.9%), en Nayarit; y Zapopan (70.8%), también en Jalisco

En contraste, la ciudad menos insegura fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, donde solo el 4.4% de la población reportó inseguridad, le siguieron Saltillo (16.7%) y Torreón (20.3%), ambas en el estado de Coahuila.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones
    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones

    Renuncia titular del DIF tras denuncia por donaciones

    SLP

    El Universal

    Deja DIF tras polémica por donaciones en Acapulco

    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México
    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México

    SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México

    SLP

    El Universal

    El canciller Roberto Velasco se reunió con Menchú para coordinar acciones en política exterior mexicana.

    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas
    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas

    Dan 70 años de prisión a grupo criminal que mató 12 personas

    SLP

    El Universal

    Fiscalía ordena suspensión de derechos y reparación del daño a grupo criminal sentenciado.

    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles
    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles

    Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles

    SLP

    El Universal

    El INEGI reporta que en 2024 más de 29 mil adolescentes fueron imputados por delitos en todo México.