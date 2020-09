Bajan homicidios dolosos, pero suben feminicidios: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El Secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño informó que en el mes de agosto hay una baja ligera de .0.46% en el homicidio doloso, en comparación con julio pasado.

No obstante, en la incidencia delictiva del fuero común, sí se compara de enero a agosto de 2019 con 2020, ha habido un aumento de 1.5% de homicidios dolosos.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en también coordinador del Gabinete de seguridad presentó informe mensual sobre la incidencia delictiva en el país del mes de agosto.

El funcionario federal dijo sigue siendo motivo de preocupación Guanajuato, porque aunque bajó el homicidio doloso en 19.96%, pero no se puede cantar victoria.

Dijo que tras la captura de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, bajó la comisión del homicidio doloso, empero los picos en el alza de este delito se incrementaron entre las organizaciones criminales, por el control del territorio.

Durazo Montaño dijo que con esas cifras se demuestra la validez y eficacia de la estrategia de seguridad.

En el caso del fuero común ha habido un aumento de 2.2% en ese delito.



Siguen al alza los feminicidios



EL UNIVERSAL.- El delito de feminicidio en el país se incrementó 5.4% al pasar de 74 casos en julio a 78 en agosto pasado, de acuerdo con el reporte presentado este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

De acuerdo las estadísticas presentadas por Durazo Montaño en Palacio Nacional, suman 645 feminicidios de enero a agosto de este año, con el Estado de México a la cabeza, con 97 casos en cifras absolutas.

Le siguen Veracruz, 63; Ciudad de México, 51; Nuevo León, 42; Puebla, 40; Jalisco, 36.

En lo que va del año, los feminicidios han aumentado en 16 estados del país, principalmente en Nayarit, Colima, Michoacán, Baja California Sur y Yucatán.

Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó un ajuste en la cifra de julio que tenía 101 feminicidios, lo que por un momento fue la cifra más alta desde que se tenga registro, ahora apareció con 99, dos menos, los asesinatos contra mujeres por razones de género en el país continúan a la alza.

De esta manera, diciembre de 2018, el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, regresó como el mes con más feminicidios.



"CJNG busca alianzas con organizaciones criminales en CDMX"



EL UNIVERSAL.- Como este viernes informa EL UNIVERSAL, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretende incursionar al estado de Guanajuato, por lo que mantiene una confrontación con el Cártel Santa Rosa de Lima.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que en el caso de la Ciudad de México, el CJNG tiene incursiones esporádicas y mantiene acuerdos "frágiles" con organizaciones criminales que tienen asiento en la capital de la República.

"El Cártel Jalisco Nueva Generación ha pretendido de manera sistemática una incursión, particularmente en Guanajuato en una confrontación ya larga con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

"En el caso de la Ciudad de México hay incursiones esporádicas, pero hay fundamentalmente, según trabajos de inteligencia, busca alianzas con una u otra organización criminal que tiene asiento aquí en la Ciudad de México. Son usualmente acuerdos frágiles, no permanentes lo que da una inestabilidad y son usualmente generadores de violencia".

Este viernes, El Gran Diario de México informa que cárteles de la droga enfrentan una lucha sangrienta por el control de los territorios que dominaba José Antonio Yépez "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

El área de inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha identificado la operación de siete grupos en la entidad: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), CSRL, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y Unión León.