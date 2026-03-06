Bajaron denuncias penales de la ASF

Ciudad de México.- En el último año de su gestión, David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación (ASF), emitió el número más bajo de denuncias penales contra dependencias federales, locales, municipales y entes que cometieron daños al erario.

De acuerdo con una revisión de El Universal a las querellas emitidas por el máximo órgano fiscalizador desde 2018 a la fecha, en 2025, último año de Colmenares Páramo como titular de la ASF, se emitieron sólo tres denuncias penales, es decir, 1% de las 274 que se interpusieron durante los ocho años de su gestión.

De las 274 denuncias interpuestas, 55 fueron en 2018 contra entes y dependencias que incurrieron en presuntos daños al erario en las cuentas públicas 2012 a 2016.

El punto más bajo de denuncias en la administración de Colmenares Páramo ocurrió en 2025, cuando se interpusieron tres querellas, sólo por debajo de las dos presentadas en el año 2000, cuando comenzó operaciones la ASF.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las denuncias fueron interpuestas en contra de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) por presuntos desvíos de recursos por más de 65 millones de pesos; contra la Conade por presuntos sobornos, moches y contratos simulados por más de 60 millones de pesos, y contra Conacyt por mal uso de recursos de un fideicomiso, con daños al erario por 57 millones de pesos.