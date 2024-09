Bajaron flujos migratorios en 66% desde México a EU: SRE

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que se lograron reducir los flujos migratorios en 66% desde México hacia Estados Unidos, a menos de un mes de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la presentación del libro sobre el Modelo Mexicano de Movilidad Humana y la firma de colaboración con las agencias de las Naciones Unidas, la canciller Bárcena indicó que "la nueva narrativa exige que veamos a la migración como un fenómeno regional".

"Hemos logrado reducir los flujos migratorios irregulares, 66%, desde México hacia Estados Unidos", mencionó.

"No es un Modelo exclusivamente de Cancillería (...) Y lo hicimos con una brújula muy clara, humanizar la movilidad humana; es decir, el migrante es una persona en movilidad, en movilidad laboral, es una persona que está buscando oportunidades, que está buscando una vida mejor, y por ello tenemos nosotros que impulsar este tema", dijo al asegurar que este tema le interesó "muchísimo" a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Se dijo confiada en que Sheinbaum continuará con esta estrategia de movilidad humana. La migración, señaló, se veía como un problema entre México y Estados Unidos: "Y claro, en Estados Unidos es un tema electoral".

"La nueva narrativa exige que veamos a la migración como un fenómeno regional porque ya muchas de las personas en movilidad que vienen a México, o que van a Estados Unidos, ya no son solo mexicanos (...) Nuestra mirada tiene que ser al sur", indicó.

Destacó los trabajos con Estados Unidos para que las personas en movilidad puedan aplicar a la plataforma CBP One desde Chiapas y Tabasco: "Yo creo que esto va a ser muy importante porque una vez que tengamos; ya entró en operación a partir del día 23 de agosto, y lo que vamos a hacer nosotros como gobierno, es trasladarlos a los migrantes que ya tengan una cita aprobada en el CBP One, nosotros los vamos a llevar a la frontera".

También resaltó los centros integradores para migrantes para ofrecer servicios "mucho más dignos" y seguros, además de otros servicios como la incorporación de familiares al IMSS.