Bajo la lupa, el hermano incómodo de Salinas

De 1980 a 1985, elementos de las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) siguieron y espiaron los movimientos que hizo Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Viajes, comidas, actos públicos, encuentros con políticos y líderes sindicales constan en 75 hojas que dan cuenta del espionaje que se hizo del Hermano Incómodo cuando estuvo como titular de Caminos Rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), y luego como gerente general de Sistema de Distribuidoras de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Los expedientes desclasificados, elaborados en los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, se encuentran en la caja 330 del apartado de versiones públicas del Archivo General de la Nación (AGN) y a los cuales EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Reservan nombre de espías. Antes de desclasificar estos expedientes, se indica que el pasado 17 de enero el Comité de Transparencia del AGN estudió la propuesta de la Dirección del Archivo Histórico Central del AGN: de testar la información sensible sobre el hermano del expresidente "que contiene diversos datos relacionados con su esfera más íntima, como lo es su ideología política, así como la narración de diversos actos delictivos".

Pero el Comité de Transparencia desestimó estas sugerencias, debido a que en la documentación se advierte que "Raúl Salinas de Gortari es una persona de relevancia pública, en virtud de que ocupó diversos cargos en la Conasupo. Máxime, si se parte de la base que su ideología política como elementos abstractos deben de ser considerados como el acto de representación".

Pero el Comité de Transparencia sí ordenó que se testarán los nombres de los funcionarios que generaron los informes de inteligencia, debido a que "la integridad de estos individuos correría peligro si se revelaran estos datos, además de que no puede desentenderse que sus seres queridos pueden ser objeto de todo tipo de agresiones injustificadas.

"De ahí que se considere que el nombre de esos servidores públicos deba de ser testado, por ser de naturaleza sensible, en virtud de que su publicación conllevaría un riesgo grave para éstos", refiere la resolución.

Debido a esto, 10 datos con los nombres de las personas que elaboraron estos reportes de espionaje fueron reservados.

Comprometido con la Revolución. El reporte más antiguo hecho por la DGIPS es del 26 de mayo de 1980, cuando agentes reportaron una nota periodística donde se documenta que como titular de Caminos Rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Salinas de Gortari informó que se haría una inversión en la construcción de caminos en el país, lo cual beneficiaría a más de 4 mil comunidades pequeñas.

En el siguiente reporte, fechado el 6 de julio de 1983, se destaca que miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Distribuidora Conasupo acudieron a solicitar una entrevista con Salinas de Gortari para exigir mejores condiciones laborales, respeto al contrato colectivo y reinstalación de empleados.

En otro informe, el 2 de marzo de 1984, a manos de DFS, se informa que Salinas de Gortari acudió a la toma de protesta de la nueva dirección sindical de los trabajadores de la Conasupo, en donde les pidió "mejorar la imagen de las tiendas con su participación y esfuerzo, respondiendo a la renovación moral de la sociedad", para seguir la política del presidente Miguel de la Madrid.

"Somos un grupo de administradores que busca hacer las cosas de manera real y eficiente, tratando de hacer patente la política de recuperación económica del presidente De la Madrid Hurtado, por lo que estamos comprometidos con la Revolución y con los ideales que de ella emanan", dijo.

En el reporte del 7 de marzo de 1985 se advierte que en la inauguración de una tienda Conasupo en Aragón, Estado de México, Salinas de Gortari se reunión con Emilio Chuayffet Chemor, quien entonces fungía como titular de Educación estatal, y donde a pesar de que estaba en una comunidad cercana a la Ciudad de México, se trasladó en helicóptero.

"Al terminar este acto se dirigieron al estadio de futbol Neza, donde abordaron los helicópteros matriculas XCGUT y XC- EDM retirándose a las 19:47 horas, sin registrarse ningún incidente", se establece.