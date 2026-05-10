logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Fotogalería

SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Balacera en Tepito deja dos personas muertas

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Balacera en Tepito deja dos personas muertas

Ciudad de México.- La tarde del sábado se registró un ataque armado en el Barrio de Tepito. Dos encapuchados balearon a varias personas, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

El ataque se registró sobre la calle Tenochtitlán, casi esquina con Peñón, en la colonia Morelos.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos, tras lo cual, policías de la SSC y cuerpos de emergencia se aproximaron al sitio.

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y a dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39, perdieron la vida a causa de las heridas por arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa para luego darse a la fuga.

La SSC informó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad con varios elementos de la Policía capitalina, así como con un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Por estos hechos, un agente del Ministerio Público tomó conocimiento para los peritajes correspondientes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar
    SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

    SNTE pide respeto a derechos en ajustes del calendario escolar

    SLP

    El Universal

    El secretario general Alfonso Cepeda Salas señala que ajustes deben incluir recuperación de aprendizajes.

    Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas
    Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas

    Policías disuelven manifestación de productores de frijol en Zacatecas

    SLP

    El Universal

    Autoridades estatales y federales aseguran cumplimiento de acuerdos y atribuyen protestas a intereses políticos.

    Familia y amigos despiden a Fanny en Mexicaltzingo
    Familia y amigos despiden a Fanny en Mexicaltzingo

    Familia y amigos despiden a Fanny en Mexicaltzingo

    SLP

    El Universal

    Familiares y amigos exigieron esclarecer el caso durante la despedida de Fanny.

    Ataque armado en carnicería de Tuxpan deja seis heridos
    Ataque armado en carnicería de Tuxpan deja seis heridos

    Ataque armado en carnicería de Tuxpan deja seis heridos

    SLP

    El Universal

    Veracruz registra un aumento en homicidios dolosos, con 230 asesinatos en el primer trimestre de 2026.