Balacera en Tepito deja dos personas muertas

Ciudad de México.- La tarde del sábado se registró un ataque armado en el Barrio de Tepito. Dos encapuchados balearon a varias personas, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

El ataque se registró sobre la calle Tenochtitlán, casi esquina con Peñón, en la colonia Morelos.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos, tras lo cual, policías de la SSC y cuerpos de emergencia se aproximaron al sitio.

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y a dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39, perdieron la vida a causa de las heridas por arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa para luego darse a la fuga.

La SSC informó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad con varios elementos de la Policía capitalina, así como con un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Por estos hechos, un agente del Ministerio Público tomó conocimiento para los peritajes correspondientes.