Balean casa del secretario de Seguridad de El Carmen, Nuevo León

El domicilio del secretario de Seguridad Pública del municipio de El Carmen, Héctor Vaquera de los Santos, fue rafagueado con arma larga, sin que hubiera personas lesionadas. El caso es investigado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El incidente ocurrió como a las 20:00 horas del miércoles, en una vivienda que se localiza en la calle Persea del Quinto Sector de la colonia Los Ébanos, en el municipio de Apodaca, al norte de la zona metropolitana, informaron fuentes policiacas.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado ubicaron al menos cuatro impactos de bala sobre la fachada del domicilio, pero no hallaron cartuchos percutidos. Según testigos interrogados por la policía, el ataque se realizó desde un vehículo negro tipo Jetta, luego que sus ocupantes se detuvieron brevemente enfrente de la vivienda.

Las autoridades presumen que un automóvil con las mismas características que una hora después desconocidos incendiaron en un área despoblada de la colona Privadas del Rey, que se localiza por la misma zona, fue utilizado en el ataque, cuyo móvil por el momento se desconoce.

El jefe policiaco, quien supuestamente había recibido amenazas recientemente, no se hallaba en el domicilio rafagueado, y no hubo personas lesionadas.

El Carmen es un municipio suburbano de más de siete mil habitantes que se localiza 52 kilómetros al norte de Monterrey.