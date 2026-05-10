Balean casa ligada a Rubén Rocha

Culiacán, Sin.- La residencia donde habitó cuando fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1993-1997) el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fue atacada a tiros en la fachada por un grupo armado que huyó del lugar sin que pudiera ser detenido.

El inmueble que se ubica por la calle de Lago de Cuitzeo, esquina con el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace un largo tiempo y fueron los vecinos los que reportaron a las líneas de emergencia el ataque armado que se escuchó en toda la zona. La fachada tiene al menos 30 disparos de armas de alto calibre.

Elementos de seguridad estatal, Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un fuerte operativo por dicha colonia, sin que hubiera personas detenidas.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Sinuhé Téllez, informó en un mensaje en redes sociales que la residencia atacada en la colonia Las Quintas se encuentra desde hace más de 10 años deshabitada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por lo que no se registraron personas heridas.

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"La vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace 10 años por el gobernador con licencia, el doctor Rubén Rocha Moya, asimismo, no se registraron personas heridas", señaló el funcionario. Téllez indicó que elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio del ataque de la propiedad para realizar los peritajes correspondientes y dar con los responsables del ataque a balazos.

El inmueble atacado fue adquirido por Rocha Moya en la época que fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de un crédito, de acuerdo con fuentes oficiales.

Según los datos que se conocen, en ese lugar el gobernador con licencia vivió con su familia cuando fungió como rector de la UAS y pocos años después se cambió al fraccionamiento privado en la zona de la Isla Musalá, donde habita.

En tanto, la ola de violencia continúa en Sinaloa, donde en los municipios de Culiacán y Navolato se registraron cinco nuevos asesinatos y presuntamente una persona fue privada de su libertad.