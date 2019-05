Baltasar Garzón habla con AMLO sobre la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con el juez Baltasar Garzón, con quien habló sobre la creación de la Guardia Nacional (GN), cuerpo de seguridad que –dijo el jurista español- debe convertirse en un cuerpo civil.

"Lo importante y lo que he podido ver es que el proyecto que vaya avanzando en los próximos meses, especialmente, que se convierta en un cuerpo civil, con una dirección civil y que todos y cada uno de los componentes que lo van a integrar lo van a convertir en un cuerpo de seguridad pública civil, eso es fundamental", dijo.

En entrevista, al término del encuentro con el mandatario en Palacio Nacional, el juez Garzón –quien promovió un proceso penal en contra del dictador chileno Augusto Pinochet y quien fue director de la defensa jurídica de Julian Assange, fundador de "Wikileaks", expresó que los sistemas de coordinación de la Guardia Nacional en cada uno de los Estados resultan fundamentales.

"De lo que se trata o al menos es lo que yo he entendido, es de aunar todas las fuerzas en el sentido de que el ciudadano perciba que hay un grupo de seguridad que genera confianza y que respeta los derechos de los ciudadanos, por tanto debe tener un componente fundamental de derechos humanos, es una exigencia absoluta, y ya el Ejército y la Marina quedarán donde tienen que estar o en su caso estarán de apoyo, pero no ocupando un espacio tan activo como ahora".

Expresó que de cómo salga el proyecto –cuyas leyes secundarias se analizan en el Congreso de la Unión- saldrá una visión de seguridad que tendrá en cuenta los derechos humanos, el cumplimiento de la legalidad y la participación ciudadana.

Sobre su encuentro con el presidente de México, el Juez Garzón dijo que abordaron diversos temas como la justicia, de seguridad, de la situación de derechos humanos, la lucha corrupción y realizaron una revisión a las preocupaciones que el Presidente tiene en distintas materias.

"La verdad es que hemos quedado muy gratamente impresionados no solo por el nivel de conocimiento e implicación que tiene, sino por la línea que definitivamente está siguiendo en la lucha contra la corrupción, la transparencia y algo que a mí en particular me ha interesado es el tema del medio ambiente".

Señaló que también hablaron de los pueblos originarios, del nuevo encuentro que se debe producir de la nueva política de México y el impulso apoyado en la transparencia y la participación ciudadana, que está avanzando.

"En ese sentido hemos hablado de la Nueva Ley de Confianza ciudadana que es muy novedosa e interesante como un mecanismo de generar confianza en la lucha contra la corrupción de forma participativa".

Señaló que López Obrador ha transmitido firmeza en el combate a la corrupción, pero ambos coincidieron en que es necesario un cambio de paradigma para atacar ese flagelo.

"Hace falta un cambio de paradigma, una perspectiva integral de combatir la corrupción no solo desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista de educación, pedagogía, de cambiar los paradigmas de instaurar la ética en los negocios en todos los ámbitos de la sociedad pare que los ciudadanos adquieran esa confianza en las instituciones que muchas veces ha faltado".