Bancada del PAN propone que el Presidente certifique buena salud mental

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para certificar que el Presidente de la República goce de buen estado de salud mental. En un documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la totalidad de la bancada panista propone modificaciones a los artículos 6, 69 y 82 de la Constitución para que, primero, quede exenta de una protección o reservas de ley el estado de salud mental del Presidente de la República, los secretarios, subsecretarios de Estado y del fiscal General de la República, pues es información de interés público.

También pretenden modificar el artículo 69 constitucional para que además de que cada 1 de septiembre, el titular del Ejecutivo presente su Informe de gobierno, también presente un informe clínico actualizado en versión pública donde se haga constar de su buena salud mental. Esta disposición no solo es para el Presidente de la República, sino también para los secretarios, subsecretarios de Estado y del Fiscal General de la República lo que se acreditará con dictamen médico.

Además para modificar el artículo 82 busca que para ser Presidente de la República se requiere tener un buen estado de salud mental, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos de conformidad con las normas aplicables y la ley en la materia, así como hacerse públicos noventa días antes del día de la elección. Y "no tener padecimientos mentales ni los comprendidos en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83". En su exposición de motivos los panistas explican que la finalidad de este proyecto es garantizar que el Presidente de la República y su gabinete se encuentren en condiciones de salud mental aptas para gobernar, estableciendo un examen de salud mental previo a la elección y de manera anual, puesto que se trata de un tema de seguridad nacional, pues de no tener un presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas se peligra la soberanía y seguridad nacional cuando los funcionarios encargados de protegerla, en todos los niveles del Estado, no están en condiciones de hacerlo, pudiendo poner en peligro la misma existencia del Estado, afirmaron.

Aseguran que en los últimos sexenios, ante especulaciones o por cuestiones de índole político, usuarios solicitaron el estatus de salud del presidente en turno, además de su expediente clínico. Esta situación se ha replicado con frecuencia, por lo que instituciones y tribunales han negado en todo momento dicha información por tratarse de información reservada.

"Actualmente, de acuerdo con fuentes periodísticas, se tiene el registro de por lo menos siete solicitudes de información a distintas dependencias federales en las que se les requirió el expediente clínico, la valoración médica y resultados de las pruebas físicas realizadas al presidente López Obrador, mismas que se han dado respuesta negativa con el mismo argumento: es información confidencial por tratarse de datos personales o como información inexistente", definen.