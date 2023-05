Banco del Bienestar alerta por publicaciones falsas de crédito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El Banco del Bienestar alertó a la población sobre publicaciones falsas en donde se afirma que la institución otorga crédito.

"Es importante precisar que el Banco del Bienestar no ofrece préstamos ni créditos; tampoco solicita dinero. El gran objetivo del banco de los mexicanos es bancarizar a 25 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar al término de la presente administración", dijo el organismo.

En un comunicado, Banco del Bienestar detalló que además de las publicaciones falsas, se ha detectado también que a través de mensajes de texto se promocionan presuntas ofertas para acceder a un crédito o a la condonación de deudas.

Para mantener informada a la población y evitar ser víctimas de fraude, la entidad recordó que Financiera para el Bienestar (Finabien) asumió nuevas tareas para potenciar el envío y la recepción de las remesas, dar seguimiento a los programas de crédito y promover el ahorro popular.

Así, explicó que recientemente Finabien abrió el registro para que las personas interesadas, priorizando a quienes terminaron de pagar en su totalidad las Tandas para el Bienestar y Créditos a la Palabra, pueden acceder al nuevo crédito solidario.

"El trámite para solicitar el crédito se realiza únicamente en la página oficial de Financiera para el Bienestar, no en las ventanillas de las sucursales de Finabien ni a través de redes sociales. El trámite es personal y gratuito, por lo que no se debe hacer caso a falsas ofertas de condonación u otorgamiento de apoyos económicos", alertó.

En tanto, la Secretaría del Bienestar informa que no ofrece ningún tipo de crédito y exhorta a la población a informarse únicamente a través de medios oficiales para evitar ser víctima de fraudes.

Recalcó que para obtener información sobre pensiones y programas para el Bienestar que se entregan de manera directa, sin intermediarios ni condiciones se debe acudir a la página oficial de la dependencia.