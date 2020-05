Banco del Bienestar planea su expansión a 2 mil 700 sucursales

Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, informó que se construirá una red de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, en los municipios donde no exista una entidad financiera con la participación de ingenieros militares.

El coordinador general, indicó que 21 millones de personas que reciben recursos mediante alguno de los programas sociales sobre el Banco del Bienestar, de ellos 15.3 millones tiene una cuenta bancaria, no obstante 4.5 millones recibe el apoyo en efectivo.

Explicó que la cobertura bancaria es deficiente en el territorio, pues no existe una sucursal bancaria en mil 877 municipios de los dos mil 458 municipios que conforman en zonas rurales de alta y muy alta marginación.

El funcionario federal, indicó que en la actualidad existen 433 sucursales del Banco del Bienestar en el territorio, no obstante son insuficientes para brindar cobertura a todos los beneficiarios.

García Hernández, manifestó que las personas recorren en promedio 21.5 kilómetros para acudir a la sucursal bancaria más cercana, lo que representa un traslado de aproximadamente 1.10 horas en vehículo.

Con la construcción de esta red bancaria, se fomentará la bancarización de la población, pero además la conectividad de Internet.

"La estrategia de inclusión y cobertura financiera decidió edificar una sucursal confiable cercana a las poblaciones que carecen de una sucursal", refirió el coordinador de Bienestar.

En tanto, Rabindranath Salazar Solorio, director general del Banco del Bienestar, señaló que uno de los propósitos de este banco es hacerles llegar los recursos a los beneficiarios de manera segura, sin intermediarios y sin corrupción.

El funcionario aseguró que de las 2 mil 700 sucursales que se pretende construir, mil 350 están programadas este año y el resto para el 2021.

Cabe mencionar que este programa de bancarización es parte de los objetivos trazados por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

A través de esta estrategia, permitirá eliminar dos grandes problemas por un lado la corrupción, pues en zonas muy alejadas las personas no recibían la totalidad de sus recursos debido a los intermediarios.

Además es un mecanismo que ataca la inseguridad, ya que al distribuir los recursos en efectivo los operativos donde se establecían mesas para entregarlos y eran asaltados.

También la expansión de la bancarización contribuirá a promover el ahorro y el crédito entre las personas físicas y morales del segmento de bajos recursos.

Salazar Solorio, indicó que el Banco del Bienestar dispersa recursos de cinco programas por un monto de 75 mil 219 millones 093 mil 274 pesos, realizando 24 millones 162 mil 843 de pagos.

Para este año la meta es construir mil 350 sucursales, por ello se destinó un presupuesto de 299 millones 551 mil 527 pesos. Y que al momento hay 427 sucursales en proceso, donde 37 están terminadas, 287 en construcción y 103 están por iniciarse.