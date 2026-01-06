Baño de sangre en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En la capital del estado, en diversos sectores se registraron seis nuevos asesinatos violentos, con los que suman 31 víctimas privadas de la vida con impactos de bala en el estado, en el transcurso de los primeros cuatro días del nuevo año del 2026.

José Guadalupe "N", de 50 años de edad, fue asesinado de varios disparos, a bordo de un tractor, en el que trabajaba en la preparación de la tierra para cultivar, en la comunidad de Caminaguato, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

En la avenida Paseo de los Olivos, en la colonia Paseo Alameda, en la parte norte de la capital del estado, hombres armados atacaron a varias personas, en el atentado un motociclista falleció en el lugar, mientras que dos personas aun sin identificar, fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala.

Sobre la calle Cruz Medina, del fraccionamiento Finisterra, un hombre identificado como Enrique "N", de 30 años de edad, fue perseguido a balazos por desconocidos, los cuales lograron alcanzarlo cerca de un expendio de cerveza y privarlo de la vida, para después huir rápidamente del lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la colonia El Mirador de la capital del estado, en una humilde vivienda, fue asesinado de varios disparos, Maximino "N" de 55 años de edad, sus agresores que lograron entrar hasta el patio del inmueble le dispararon en varias ocasiones, ya que este logró correr para eludirlo, sin lograr su propósito.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de disparos en el interior de una vivienda en la colonia Amado Nervo. Al llegar al sitio descubrieron que una persona se encontraba en el patio con rastros de sangre y sin signos vitales.