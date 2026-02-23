Banxico gastará más para fabricar billetes
Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) informó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión que en el presente año contará con un presupuesto prácticamente similar al de un año antes, por un total aprobado de 15 mil 485 millones de pesos.
Sin embargo, el gasto relacionado con el mandato constitucional de proveer de billetes y monedas a la economía tiene una reducción.
Para este año, el presupuesto para ese propósito será de 9 mil 739 millones de pesos, una disminución de 1.4% en términos reales respecto a 2025.
Lo mismo en inversión física, ya que sufrirá un ajuste a la baja de 3.5%, pues solamente podrá gastar 6 mil 877 millones de pesos. Ese rubro comprende la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de inmuebles, así como compra de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.
De ese monto, usará 6 mil 29 mdp a insumos de billete y moneda, una variación negativa de 4% respecto a un año antes.
Al interior de dicho gasto, destinará a insumos para producción de billetes 2 mil 28 millones de pesos, 17.5% más respecto a 2024.
Si bien Banxico no tiene programado diseñar ni emitir nuevas piezas de billetes que ameriten un mayor gasto, necesita dar continuidad a las denominaciones que actualmente están en circulación.
