Barbosa anuncia que impedirá reinicio de industria automotriz

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta informó que de acuerdo a sus atribuciones se impedirá que la industria automotriz reinicie actividades el próximo primero de junio.

"De acuerdo a mis atribuciones correspondientes esto no va a suceder, lo dejo claro", manifestó en conferencia de prensa.

El ejecutivo estatal insistió que no existen garantías para que la industria automotriz, uno de los principales motores de la economía poblana, regrese a actividades el primero de junio como dictó el gobierno federal, pues existe una alta tasa de contagios de Covid-19.

"No hay condiciones para que el primero de junio regrese la actividad automotriz, estamos en el peor momento de la pandemia y está más creciente en esta horrible realidad", expresó.

El regreso de dicha industria representa en Puebla la reactivación de más de 37 mil trabajadores, tanto de las plantas Volkswagen, Audi y empresas proveedoras.

Se trata de 15 mil trabajadores de la planta Volkswagen, siete mil de Audi y 15 mil de empresas proveedoras de ambas armadoras.

En ese sentido, Barbosa Huerta manifestó que si al 31 de mayo las condiciones han mejorado entonces podría permitir el regreso, aunque insistió que están en la más alta curva de contagios.