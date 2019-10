Barbosa no se retractará tras dichos sobre Martha Erika y Moreno Valle

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que se quedarán sentados quienes exigen que se disculpe por haber asegurado que aquellos que le robaron la elección del 2018 fueron castigados por Dios.

"No bueno, eso que se queden sentados, que se queden sentados", expresó el mandatario poblano y aseguró que se trató de expresiones de cultura popular, por lo que no se retractará de sus dichos.

"Mis expresiones fueron unas expresiones de cultura popular, ¿verdad que sí?, que todos hemos tenido ¿o no? Es cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía, de la derecha y de algunos paniaguados", acusó.

El mandatario estatal sentenció que no cambiará su estilo de ser ni de pensar y acusó a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón de ser "unos rateros".

"Son expresiones de cultura popular que por cierto no voy a cambiar mi estilo de ser y de pensar, ¿cómo creen? Que se disculpen con el pueblo porque fueron unos rateros. Vicente Fox y Felipe Calderón fueron unos rateros, todos fueron unos rateros", dijo.

A principios de semana, Barbosa Huerta aseguró que aquellos que le robaron la elección el año pasado fueron castigados por Dios.

"Todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios", expresó en una parte de su mensaje oficial al acudir al primer informe de gobierno de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez.

Al hacer un recuento de la lucha que - dijo- los llevo a ganar las elecciones, denunció que los quisieron extinguir y debieron luchar a machete.

"La lucha fue a machetazos porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos", expresó en días pasados.

En 2018, las autoridades electorales declararon, tras un largo litigio, como ganadora de la elección a la candidata del PAN-PRD, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.

Sin embargo, en diciembre de ese año, la mandataria en funciones y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo.

Tras convocarse a elecciones extraordinarias, Barbosa finalmente fue declarado como ganador y tomó protesta como gobernador de Puebla.