Barbosa rechaza dictamen de Conagua sobre origen de socavón de Puebla

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta puso en duda el dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua sobre el origen del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla.

El Ejecutivo denunció que el organismo nacional rechazó que la sobreexplotación de mantos acuíferos haya sido la causa del socavón debido a que es la instancia que otorga permisos para extraer agua.

En conferencia de prensa, el mandatario denunció que el personal de Conagua sólo realizó una inspección ocular, por lo cual desestimó el dictamen emitido ayer domingo.

"Yo pongo en duda ese dictamen emitido por la Conagua, porque según tengo informes solamente llegaron a hacer inspección ocular al principio del problema y después nunca más han estado en ese lugar", acusó.

Incluso señaló al organismo de estar detrás del permiso para explotación del agua o de solapar a quienes lo hacen sin los permisos legales.

"Todos los permisos que están siendo explotados o las extracciones que no tienen ningún permiso ellos saben de qué se trata o ellos otorgaron los permisos o ellos también permiten que esa extracción sea sin documentos", denunció.

Barbosa aseguró que hay una sobreexplotación del agua en esa zona y se tiene que conocer cuánta es con base en un estudio hidrológico.

"Yo no lo acepto y por eso hay que hacer estudios más profundos", insistió.

Para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no existe evidencia de que la causa del socavón haya sido la sobreexplotación del acuífero.

La información disponible indica que la causa posible es un proceso natural de disolución de rocas calcáreas, señaló en un comunicado.

Conagua indicó que su opinión técnica sobre las condiciones geohidrológicas en la zona del socavón en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, fue entregada al gobierno de Puebla.