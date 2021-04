Bares y estadios reabrirán con un aforo del 20% en NL

Más de un año después de haber permanecido cerrados por las medidas de restricción sanitaria establecidas por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, a partir de este viernes podrán abrir con un aforo del 20 por ciento, bares, cantinas, antros y centros nocturnos, conciertos musicales, y funciones de lucha libre. Asimismo con la misma asistencia de 20 por ciento como máximo, abrirán los estadios deportivos de los equipos Tigres y Rayados, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien advirtió que quienes no cumplan las disposiciones serán sancionados con multas y suspensiones, mientras el gobernador Jaime Rodríguez advirtió que si no se respetan las medidas sanitarias "no habrá un segundo juego" con público.

El funcionario comentó que se decidió la reapertura debido a que se busca reactivar la economía de establecimientos que tienen más de un año sin operar, y gracias a que en la semana del 28 de marzo se registró una disminución en la cifra de contagios, hospitalizaciones y decesos, colocándose seis indicadores en verde, dos en amarillo, dos en color naranja, y ninguno en rojo. Durante la semana del 28 de marzo al tres de abril, la ocupación de pacientes covid fue del 11 por ciento, en camas de terapia intensiva fue del 18 por ciento, mientras la cifra de contagios fue de 119 casos diarios en promedio.

En otro orden, Manuel de la O confirmó que el próximo lunes arrancará la primera fase de vacunación para mayores de 60 años en los municipios de Ciudad Guadalupe y Monterrey, donde reside el mayor número de población en este grupo etario en el estado.