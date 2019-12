Bartlett: El patrimonio de la polémica

El 28 de agosto, en su columna Historias de Reportero que publica en EL UNIVERSAL y en su noticiario "Así las Cosas", Carlos Loret de Mola dio a conocer que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett posee una fortuna 16 veces mayor a la que reportó ante la Función Pública.

Según esa información, Bartlett Díaz declaró una fortuna de 51 millones de pesos de ingresos anuales, aunque sus percepciones son mayores, considerando el valor de las propiedades a su nombre, el de sus hijos y su pareja.

La investigación que elaboró la periodista Areli Quintero reveló que través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, el titular de la CFE se hizo de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, con un valor superior a 800 millones de pesos. Algunas de éstas, a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, su pareja desde 1999, fueron adquiridas a un precio menor al de su valor comercial; en otros casos, para comprar constituyeron la empresa Cawaret S.A. de C.V.

Abdala Lemus tiene registradas nueve propiedades, mientras que su hijo León Manuel Bartlett, de 24 años, cuenta con tres inmuebles en Valle de Bravo, según detalló la investigación; sin embargo, Bartlett Díaz omitió incluirlas en su declaración porque no está casado y porque su hijo es mayor de edad.

"Inicialmente, la empresa compradora, Cawaret, no tenía nada que ver con los Bartlett. Pero poco a poco se fueron dando a conocer. León Manuel Bartlett, hijo del funcionario federal, se hizo comisario del Consejo de Administración y su tía, apoderada legal. Luego, Bartlett Díaz fue apoderado legal y sus dos hijos, Alejandra y León Manuel, consejeros, vocales y apoderados. Hasta el yerno entró de secretario del consejo".

Julio de Regil Abdala, hijo del primer matrimonio de Abdala Lemus, es dueño de un departamento en Polanco desde los 24 años, cuando era asesor en la CFE.

En el reportaje Bartlett S.A. de C.V. se dio a conocer cómo tras ser nombrado director de la CFE, en su declaración, Bartlett Díaz omitió declarar su relación con 12 empresas y afirmó no tener ningún interés que le pueda implicar conflicto, revelaron los periodistas.



Cronología

28.08.2019

Carlos Loret revela 25 propiedades del director de CFE

6.09.2019

La Función Pública recibe primeras denuncias en su contra

9.09.2019

SFP inicia investigación

25.09.2019

AMLO afirma que Bartlett recibe ataques de conservadores

26.09.2019

Bartlett niega estar protegido por AMLO

En 2015 eximieron a EPN y a Videgaray

En agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) eximió de cualquier responsabilidad en torno a un posible conflicto de interés y actos de corrupción al entonces presidente Enrique Peña Nieto por el caso de la Casa Blanca.

Virgilio Andrade, exconsejero electoral, fue designado por el propio Peña Nieto para que encabezara la Secretaría de la Función Pública, y al final fue quien investigó el caso y no encontró responsabilidad del mandatario.

Angélica Rivera, entonces esposa de Peña Nieto, compró una residencia en Las Lomas al empresario de la construcción Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, quien estaba relacionado con al menos cuatro empresas que tenían contratos con dependencias federales y quien participaría en la construcción del tren México-Querétaro, además de que se le conocía por ser cercano al expresidente.

Ante esta situación, Virgilio Andrade señaló que el conflicto de interés no se materializa por relaciones de amistad; asimismo, eximió de cualquier responsabilidad a Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de dos casas en Ixtapan de la Sal y Malinalco. En ambos casos, Virgilio Andrade advirtió que los inmuebles se adquirieron antes de que los acusados ocuparan un cargo en el gobierno federal.

La investigación en torno a Peña Nieto y Luis Videgaray tardó seis meses en concretarse y de ahí derivaron 60 mil fojas; además se incluyeron 200 indagatorias realizadas por más de 100 trabajadores de Función Pública, y se llamó a declarar a 111 funcionarios bajo protesta de decir verdad.