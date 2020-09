Bartlett tendrá que responder por sus acciones como exfuncionario del PRI: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no venía al caso hablar de Manuel Bartlett, ayer que recordó el llamado "fraude patriótico" en la elección de Chihuahua de 1986.

"No lo mencioné porque no venía al caso... yo hablé básicamente de cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN y como actuaron, y siguen actuando de manera concertada, todo esto vinculado al Salinismo, de cuando se hace ese fraude, imponen a este señor (Fernando) Baeza".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que si Bartlett Díaz, actual director de CFE, era funcionario del gobierno del expresidente Miguel de la Madrid (PRI), "él tendrá que responder por eso".

En el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett se desempeñó como secretario de Gobernación y se señala como operador del llamado fraude patriótico y dos años después, en la elección presidencial de 1988, de la "caída del sistema".