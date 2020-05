"Batea" Corte juicio contra omisión de restringir viajes por Covid-19

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional presentada por el gobierno de Tamaulipas, contra la omisión del gobierno federal de restringir los viajes inter-fronterizos no esenciales entre México y Estados Unidos con motivo de la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con los estrados judiciales, el ministro al que fue turnado el asunto consideró que no procede entrar al estudio del reclamo del gobierno de Tamaulipas.

"La omisión de establecer políticas, acciones generales y lineamientos sobre controles sanitarios para las personas migrantes en la frontera norte con EEUU, en el tramo correspondiente al Estado de Tamaulipas y que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se encuentran en el Estado".

"La omisión de retornar a sus países de origen a las personas migrantes deportadas por EEUU y que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se encuentran en el territorio del Estado de Tamaulipas", reclamó el gobierno de la entidad.

El ministro señaló que los temas de control migratorio y medidas sanitarias son de orden federal, razón por la que la controversia es improcedente pues dicho juicio se tramita para reclamar conflictos de competencia, y agregó que la esfera local no se ve afectada por la omisión reclamada.