BBVA ofrece disculpa tras obligar a una ancianita a ir en camilla

El banco BBVA México, a través de sus redes sociales, ofreció ayer una disculpa a Fidelia Vásquez Nuño, una mujer de 96 años que tuvo que ser llevada en camilla por sus familiares a una sucursal de esta institución en la ciudad de Oaxaca para confirmar su identidad y cobrar su pensión suspendida por seis meses.

"Lamentamos profundamente la situación y le ofrecemos disculpas por cualquier inconveniente ocasionado", informó en un comunicado.

La institución bancaria argumentó que la circular única bancaria emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que aplica a todos los bancos, indica los requisitos que se deben cumplir para atender a una persona que está actuando a nombre de algún cliente. El objetivo de la circular continuó, es garantizar que el tercero efectivamente está autorizado para realizar un trámite por cuenta del cliente para no poner en riesgo los recursos del titular de la cuenta.

"Estos procedimientos, de acuerdo con la normatividad vigente, indican que debe acreditarse el poder de la persona que está actuando por cuenta del cliente", agregó.

BBVA México aseguró que en el caso de Fidelia Vásquez, la documentación para la acreditación de la persona que estaba realizando el trámite presentaba inconsistencias. "Por lo que, siguiendo el protocolo y de acuerdo con la Circular Única Bancaria, el equipo de la sucursal quedó en la espera de los documentos que cumplieran con la normatividad, buscando salvaguardar los recursos de nuestra clienta".

Una vez que la documentación, apuntó, entregada fue la correcta, el trámite se realizó; y recalcó que en ningún momento solicitamos la presencia de la clienta en la sucursal. "Esta fue decisión de su familiar", sentenció.

Fidelia Vásquez Nuño, afirmó su familia, fue obligada a presentarse ante un ejecutivo de la institución bancaria Bancomer BBVA para corregir una falla en el registro de su identidad biométrica que le impedía cobrar su pensión desde hace seis meses

Gilberto Ayala, su hijo, explicó que desde hace medio año su madre no había podido cobrar su identidad porque el banco no podía corroborar su identidad, pese a que se presentaron diversos documentos que la acreditaban y a su apoderado legal.

"La sucursal del banco Bancomer BBVA de la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca a través de su gerente dijo que el pago está suspendido, y demanda mil y un requisitos para avanzar en el registro de la identidad de la pensionista del ISSSTE", dijo.

Además, mencionó que sufrió un calvario para cumplir con los documentos y requisitos que le exigió el banco para poder cobrar la pensión de su madre. Ella, aclaró, no padece una enfermedad grave, pero por su edad tiene problemas de movilidad.