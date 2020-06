BCS confirma incremento de casi 200% de casos positivos de Covid

El Gobierno de Baja California Sur confirmó un incremento de casi 200 por ciento de casos positivos a Covid-19 en la entidad en las últimas semanas, por lo que urgió a ciudadanos a extremar precauciones, a fin de que no colapse el sistema de salud.

El gobernador Carlos Mendoza Davis dijo que solo en lo que va de junio los enfermos por Covid-19 pasaron de 225 activos a 634, con corte al martes, lo que significa un incremento de 181 por ciento. Refirió que se pasó de tener 36 defunciones registradas al 1 de junio a 67 registradas el día 23 y hoy suman 69, es decir, un incremento del 86 por ciento en tres semanas. "De continuar esta tendencia el sistema de salud pública podría enfrentar, en pocas semanas, graves presiones por alta ocupación en detrimento de la calidad de atención, como ha pasado en otros lugares", expresó el mandatario en un video difundido.

Afirmó que el número de camas ocupadas y el uso de ventiladores para la atención de pacientes Covid también se duplicó y por ello insistió en la responsabilidad ciudadana, incluso para poder seguir la reapertura en otros sectores.

"De continuar incrementándose los casos nos obligaría a detener la apertura de otros sectores o incluso revertir la apertura de los que han comenzado a operar", refirió. Este viernes en videoconferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud, Víctor George Flores insistió en el llamado a la población a que respete sana distancia, el uso de cubrebocas y evitar las aglomeraciones. Informó que ante el incremento de casos, se mantendrá el nivel de alerta 5 desde la reactivación económica en la entidad, debido a que no se ha logrado reducir el incremento de casos, sino al contrario.

"De tener seis casos diarios hace unas semanas, hoy tenemos por el orden de 40 casos diarios y no queremos abonarle a que esto se desborde, por eso el llamado reiterado a que la población haga caso a las medidas de higiene", expresó. Puntualizó que al interior del Consejo Estatal de Seguridad en Salud no se ha determinado regresar a medidas de restricciones mayores, sino apegarse al respeto a los Derechos Humanos, aunque sí se acordó que las autoridades municipales deberán vigilar el cumplimiento de las restricciones actuales, como el aforo en parques, playas, y servicio de transporte.

De acuerdo con el registro de este viernes de la SSA BCS, se tienen un registro acumulado de casos de mil 303 positivos a Covid-19, de los cuales, suman 637 casos activos, 597 han sido recuperados, y 69 defunciones.