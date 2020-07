BCS rechaza regresar a semáforo rojo pese a alza de contagios

El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Baja California Sur acordó la tarde de este viernes no retroceder a la alerta roja del semáforo, pese a la recomendación de la Secretaría de Salud federal, por el aumento en el número de contagios de Covid-19.

El gobernador, Carlos Mendoza Davis, anunció a través de su cuenta de Twitter que la entidad permanece en semáforo naranja, aunque reconoció que los contagios siguen incrementándose. Pidió a la población mantener la sana distancia.

"Amigos: #BCS permanece en nivel 5 (crítico) del semáforo #COVID19. Así lo determinó hoy el Comité de Seguridad en Salud. Los contagios se incrementan. Las restricciones a actividades continúan. Recuerden #SanaDistancia", publicó.

El mandatario no abundó al respecto; sin embargo, en conferencia de prensa, el secretario de Salud, Víctor George Flores, señaló que tomaron la decisión en el Comité Estatal debido a las características propias de la entidad y a un análisis "costo-beneficio".

Explicó que existen miles de familias que dependen de que se mantengan las actividades económicas actuales, como la industria turística y el sector restaurantero, y que a diferencia de los burócratas, dijo, que reciben un sueldo por trabajar desde casa, otro gran sector de la población deben salir a buscar el sustento.

"Hay que llevar la papa a casa", lanzó el secretario mientras exponía las razones por las cuales BCS se quedará en semáforo naranja.

Insistió en que la tasa de letalidad (14.5 por ciento) con 117 defunciones, es la más baja a nivel nacional, que se cuenta además con ventiladores y camas disponibles y se están realizando más pruebas que en cualquier estado.

El funcionario confirmó que la Secretaría de Salud federal cambió la alerta roja para BCS y recomendó volver a ella a nivel local; sin embargo, consideró que es una evaluación que no profundiza en el panorama cercano que sí está analizando el Gobierno de BCS, subrayó.

"La Federación cambió la ponderación. Ahora el que tenga más positivos, dijo, hacemos más restricción, se va para rojo. Pero el otro parámetro que vimos nosotros fue la mortalidad. Somos el último lugar en el número de defunciones a nivel nacional", expresó.

"Tenemos camas, no estamos rebasados, tenemos ventiladores, y al tener estos elementos que estuvimos analizando de manera conjunta fue que decidimos con toda responsabilidad decir que podemos continuar en este nivel de alerta".

Agregó que se ve reflejado un aumento de contagios en la entidad -a la fecha mil 305 casos activos- debido a la aplicación de pruebas, y presumió que es la entidad donde más pruebas se están aplicando.

"Queremos llegar a realizar más de 10 o 15 mil pruebas por mes. El que busca encuentra, y nosotros estamos encontrando", afirmó George Flores.

Finalmente, entre las valoraciones para no regresar al confinamiento, en alerta roja, el funcionario señaló que podrían incrementarse los niveles de criminalidad.

"La falta de trabajo podría incentivar la inseguridad, la delincuencia, al verse sin una fuente de ingreso, a qué obligamos a un padre de familia, a delinquir, no todos, pero puede ocurrir", puntualizó.

Cabe mencionar que, apenas la semana pasada, el gobernador, Carlos Mendoza Davis alertó a la población de falta de personal médico para atender la demanda hospitalaria.

Al respecto, autoridades sanitarias en esta ocasión no abundaron sobre ello. Indicaron que lanzaron una convocatoria para contratar más personal médico.

De acuerdo al semáforo Covid-19 en BCS, la entidad registra un total de 2 mil 673 casos acumulados, de los cuales mil 103 permanecen activos, 117 han sido defunciones, y suman mil 251 pacientes recuperados.