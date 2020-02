"Beatriz actúa según sus convicciones"

Tamazula, Dgo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya tenido alguna injerencia en la decisión de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien primero apoyó el paro nacional "un día sin nosotras" del próximo 9 de marzo como protesta contra los feminicidios en el país y luego se manifestó por un "#noalparonacional".

"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo con sus convicciones", dijo en entrevista al término de la puesta en operación del Puente Sahuatenipa, que conecta a la capital con la región de Las Quebradas.

En contraste, el Ejecutivo federal arremetió de nuevo contra los conservadores a quienes calificó de unos "oportunistas" porque se aprovechan del dolor de las personas.

- ¿La manifestación es dirigida por los conservadores? -se le preguntó al Mandatario.

-"Sí, ellos son los que considero están impulsado este movimiento, el conservadurismo, y están en contra de nosotros".

-"¿Las mujeres no tiene iniciativa?", se le insistió.

-"No, no, también las mujeres, pero hay mano negra, para decirlo con mucha claridad y no se vayan a enojar".

"Destituciones, para

evitar corrupción"

En otro tema, el presidente consideró que la destitución del extitular del Instituto Nacional de Neurología Miguel Ángel Celis es parte de la estrategia de limpiar de corrupción al gobierno federal.

"Vamos a seguir llevando a cabo los cambios porque tenemos que limpiar de corrupción al gobierno, y no permitir que siga imperando la que había", aseguró.

Sobre el comentario de que Miguel Ángel Celis es un importante especialista del sector Salud, el presidente López Obrador preguntó:

"¿Quién sabe?, ¿eminencia para qué?, porque eso también decían de los tecnócratas y miren cómo dejaron al país. Decían que eran eminencias para el beneficio personal", comentó.

El Presidente también indicó que en los gobiernos federales anteriores se dedicaron a destruir y a saquear a México.