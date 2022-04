Beatriz Gutiérrez Müller promueve consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- A través de su cuenta de Instagram, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller utilizó un video de sus "tenis viejos" para promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al señalar que ha usado los tenis "por años" y no logrado conseguir un modelo de calzado parecido que le permita seguir haciendo sus caminatas "con paso firme", la esposa del presidente López Obrador mencionó la declaración de "un consejero del INE".

"Viéndolos, recordé que anoche no pude dormir bien por tratar de resolver esta tremenda declaración (lo asumo como un reto intelectual, pues): un consejero del INE declaró que ´algunos´ dejan correr mentiras a partir de una «narrativa de post-verdad cargada de falacias». Mirando mis tenis de nuevo, me pregunto entonces si existe también la pre-verdad, la meta-verdad, la trans-verdad, la multi-verdad... ¿?", escribió Gutiérrez Müller.

En tanto esclarecía "este enunciado tan elevado", Gutiérrez Müller expresó: "De nuevo saldré a caminar con mis tenis viejos. La verdad real y sencilla es que una se acomoda a un par y luego resulta difícil hallar otro que amolde tan, tan bien. #vota10deabril #revocacióndemandato".