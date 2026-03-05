Beca Rita Cetina inicia inscripción para estudiantes de primaria

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- El registro para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzó este lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el próximo jueves 19 de marzo; consulta aquí qué documentos y requisitos se necesitan para no quedarte fuera del apoyo.

Este programa fue impulsado por el Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La beca tiene el objetivo de apoyar la economía familiar en la compra de útiles y uniformes escolares, además de evitar el abandono escolar por falta de recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El apoyo otorga un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno o alumna inscrito en planteles públicos de primaria; el trámite es gratuito y en línea. A continuación, te dejamos los requisitos clave y el proceso para llevar a cabo el registro de la beca para estudiantes.Luego de realizarse las asambleas informativas en cada plantel educativo el pasado mes de febrero, dio inicio el registro para la beca. Entre los requisitos clave para realizar la solicitud figuran datos personales de la madre, padre o tutor, así como del estudiante.De la madre, padre o tutor:- CURP.- Número de celular.- Correo electrónico.- Identificación oficial vigente.- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).Del estudiante:- CURP (debe tener la leyenda "CURP Certificada").- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria.Luego de que se realice el proceso de registro e integración al programa, se llevará a cabo la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que hayan hecho su registro. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.Para realizar el registro, se necesita contar con la Llave MX. Para ello, ingresa al portal digital www.becaritacetina.gob.mx y da clic en "Crear cuenta Llave MX". Una vez dentro, sigue estas indicaciones:- Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP)- Marca la casilla "No soy un robot" y da clic en "Continuar".- Escribe el código postal y selecciona tu colonia; da clic en "Siguiente".- Agrega un número de celular o un correo electrónico; da clic en "Siguiente".- Crea una contraseña, escríbela y guárdala en un lugar seguro. Lee el aviso de privacidad y marca el recuadro.- Llena el captcha y da clic en "Finalizar".Ya que cuentes con tu Llave MX, regresa a la página web antes mencionada y continúa con la solicitud. Para completar el proceso primero deberá realizarse el registro de la madre o padre, y luego el del estudiante:- Da clic en "Iniciar sesión con Llave MX".- Revisa que los datos ya escritos sean correctos; luego elige y sube una identificación oficial vigente.- Escribe los datos de tu domicilio; luego elige y sube un comprobante de domicilio.- Lee y acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar registro".- Da clic en "Registrar un estudiante".- Escribe la CURP del tu hijo o hija; da clic en "Validar CURP".- Verifica los datos arrojados y luego introduce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela; da clic en "Buscar CCT".- Una vez identificado el plantel, escribe el nivel escolar, turno, grado y parentesco con la o el estudiante.- Lee y acepta el manifiesto; da clic en "Guardar y continuar".- Revisa los datos y da clic en "Aceptar". Finalmente, descarga tu comprobante.