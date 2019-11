Becario accidentado en Oaxaca no ha sido abandonado: STPS

El subsecretario de Empleo del gobierno federal, Horacio Duarte, confirmó que esperan información por parte de los especialistas para asegurar la atención médica que necesita Pedro "N", joven oaxaqueño y becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quien sufrió un accidente de trabajo y requiere un trasplante de intestinos.

"No es un tema de voluntad sino de ciencia, es un asunto médico. Si hay las condiciones médicas para que haya una respuesta favorable de su cuerpo y que la ciencia moderna pueda resolverlo, lo estaremos haciendo. La información del Seguro Social es que se trata de un tema muy delicado, incluso para moverlo, no es de voluntad sino estrictamente médico y científico", agregó.

El funcionario federal rechazó que el muchacho haya sido abandonado, pues desde el momento del accidente fue trasladado para su atención; sin embargo, requiere una operación tan compleja que, según la información con que cuentan, en México sólo se han realizado una o dos intervenciones de ese tipo.

"Forma parte de los riesgos que hemos tenido en el programa. Casos como estos nos obligan a vincularnos más con el Seguro Social para que, como cualquier trabajador, cuando se enfrentan a un accidente similar a los incidentes de trabajo, haya o respuesta inmediata", apuntó.

Dijo que en este caso hubo respuesta, pero se trata de un accidente muy grave, no es sólo una infección cutánea no atendida, sino implica un riesgo muy alto.

Pedro, de 24 años de edad, era becario en el ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y es egresado de la carrera de Pedagogía. Quedó prensado entre unas láminas metálicas que debía repartir, lo que le provocó heridas internas que lo mantienen en estado de coma inducido.

El joven, quien fue trasladado a la Ciudad de México, requiere de un trasplante de intestinos.

A la fecha, tres jóvenes becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro murieron por accidentes no vinculados a la actividad que realizaban. Además, el IMSS atendió a cerca de 18 mil jóvenes del millón de beneficiarios con el programa.