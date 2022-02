Becas 'Benito Juárez' abre periodo de atención a beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informa a becarios de educación media superior, que reciben su beca por medio de Banco Azteca, y que no han podido realizar el cobro de los últimos dos bimestres de 2021, tendrán hasta el próximo 28 de febrero para ser atendidos mediante cita presencial.

Para agendarla, es necesario ingresar la CURP del beneficiario al Sistema Mi Beca Benito Juárez: https://bit.ly/3rtBfjX, en el que deberá seleccionarse una oficina de atención, fecha y hora, completar datos de contacto, y posteriormente descargar e imprimir el comprobante, que será indispensable al momento de acudir a la oficina.

Como medida preventiva y para evitar contagios por Covid-19, se atenderá únicamente a aquellas becarias y becarios que acudan con cita agendada y la documentación establecida en el comprobante. En caso de que sea menor de edad, será? indispensable que acuda con su madre, padre o tutor a realizar el trámite.

Para los becarios de nuevo ingreso que no han integrado su expediente físico, tendrán que agendar una cita a través del Sistema Mi Beca Benito Juárez, y por única ocasión se les entregará la beca correspondiente a los últimos cuatro meses de 2021 mediante orden de pago.

Además, becarios que generalmente reciben su apoyo por orden de pago y no han podido cobrar el apoyo correspondiente a los dos últimos bimestres de 2021, tendrán que agendar cita para integrar su expediente físico en la oficina designada.

Las y los becarios de continuidad (previo ingreso), que ya cuentan con expediente físico, no es necesario que agenden cita, pues recibirán un correo electrónico con terminación @becasbenitojuarez.gob.mx o una llamada telefónica por parte de la CNBBBJ para que puedan descargar la app Bienestar Azteca y realizar el cobro de su beca.

En caso de que se quiera agendar una cita en el Sistema Mi Beca Benito Juárez y aparezca la leyenda "No hay fechas disponibles", se informa que hay una cantidad determinada de citas al día, sin embargo, todos los lunes se habilitan nuevas fechas y horarios de atención.

Se recomienda consultar los medios oficiales de la CNBBBJ:

Página web: gob.mx/becasbenitojuarez

Facebook: @BecasBenito

Twitter: @BecasBenito

Instagram: @BecasBenitoJuarezOficial

YouTube: Becas Benito Juárez Oficial.