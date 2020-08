Bejarano, "Brozo" y las ligas: Así fueron los videoescándalos de 2004

A 16 años de que se diera a conocer uno de los videos más recordados en la política mexicana entre funcionarios públicos, este lunes se sumó una nueva grabación, que circula a través de la plataforma YouTube, en el que se observa a funcionarios, ligados a senadores, recibiendo fajos de billetes.

En esta ocasión, uno de los involucrados en esta polémica es Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado y actualmente es el secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. También aparece Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado.

Ante este hecho, recordamos aquellos momentos en los que recibieron grandes cantidades de dinero los funcionarios más allegados al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

"Los videoescándalos y el complot". En marzo del 2004 inició una guerra política a través de "videoescándalos". Los protagonistas fueron Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno, y un grupo conformado por la exjefa de Gobierno, Rosario Robles, y el empresario argentino, Carlos Ahumada.

El "complot", que López Obrador acusó, inició cuando Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de Gobierno, dejó el cargo para competir en las elecciones presidenciales, en ese entonces, Rosario Robles se quedó al mando del Distrito Federal.

Durante esa época, cerca del 2003, Robles conoció a Carlos Ahumada, un empresario argentino con el que el gobierno capitalino realizó algunos negocios.

Ahumada era dueño del Grupo Quartz, al que pertenecía el periódico "El Independiente". También compró los equipos de futbol de primera división León y Santos.

Ahumada se convirtió en una pieza clave en ese año, cuando en los primeros días de marzo, Televisa, a través de los programas de Joaquín López-Dóriga y "El Mañanero" de "Brozo", transmitió videos en los que se exhibía a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de López Obrador, y a René Bejarano, el operador político del jefe de Gobierno.

El 1 de marzo del 2004 se lanzó, en el principal noticiario de aquel momento, el video en el que Gustavo Ponce se veía apostando en Las Vegas, en el exclusivo casino "Bellagio".

El escándalo y las críticas en contra del funcionario del gobierno de López Obrador no terminaban de empezar cuando dos días después, "Brozo" presentó el "videoescándalo" que hasta la fecha es el más recordado.

En las imágenes aparecía René Bejarano, el hombre de toda la confianzas del entonces jefe de Gobierno, quien controlaba las redes del PRD en la Ciudad de México, junto con su esposa, Dolores Padierna. Ambos fueron diputados, delegados y funcionarios de todo tipo.

Bejarano se convirtió en el secretario particular y principal operador de López Obrador, que desde el primer momento de su gobierno, señaló sus diferencias con el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox.

Ahumada y Robles contactaron a Bejarano, a quien el empresario argentino le daba grandes cantidades de dinero a cambio de continuar con los favores políticos que la empresa de Ahumada tenía en el entonces Distrito Federal.

Las imágenes se convirtieron en un gran escándalo debido a que "Brozo" las presentó en su programa, de manos del panista Federico Döring, y en presencia de Bejarano, quien no supo qué decir cuando vio el video.

A Bejarano los medios le apodaron "El señor de las ligas" porque en el video se llevaba el dinero hasta con las ligas de los fajos. En ese momento no se sabía que a quien le daba el dinero era Ahumada, fue posteriormente cuando se supo de dicho personaje.

Cuando se cuestionó a López Obrador sobre las acciones de Bejarano, el jefe de Gobierno dijo que era un "complot" de la "mafia del poder", pues aseguró, durante varios años, que muchas personas no querían que llegara a la Presidencia, la cual ganó 14 años después, en 2018.

La Procuraduría capitalina investigó el video de Bejarano y reveló que el empresario Carlos Ahumada era quien le daba el dinero. A partir de ese momento, tanto Bejarano como Ahumada fueron investigados y posteriormente estuvieron presos.

"El Niño Verde". El expresidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y exsenador, Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como el "Niño Verde", se suma a la lista de polémicas.

En 2004 fue vinculado con actos de corrupción, luego de que se publicara una videograbación entre él y un intermediario de un grupo de inversionistas en la que aceptaba una oferta por 2 millones de dólares para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún.

Por ello, comenzó a ser investigado el 4 de marzo de ese año por la entonces PGR; sin embargo, en octubre fue absuelto de los delitos por considerarse que no hubo prueba de los ilícitos derivado del video en donde se le implicaba.