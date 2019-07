Beltrán Corrales denuncia desprestigio en campaña interna del PAN

CULIACÁN, Sin..- El extesorero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Adolfo Beltrán Corrales, se dijo dolido por una campaña de desprestigio y de "maniobras políticas" en su contra, esto para dejarlo fuera de la contienda interna, en su búsqueda por la dirigencia municipal de la capital del estado.

Subrayó que, sin fundamentar, la Comisión Organizadora del Proceso Interno le notificó que es improcedente su solicitud de registro para participar en las elecciones de los 18 comités municipales y del estatal, todos a celebrarse el próximo 28 de julio, mediante el voto directo de la militancia.

Beltrán Corrales dijo que recurrirá a los diversos órganos internos de Acción Nacional y, de ser necesario, al Tribunal Estatal Electoral para hacer valer sus derechos de militantes, ya que, considera, se trata de maniobras de índole político para dejarlo afuera de las próximas elecciones.

Adolfo Beltrán, quien aspira a reelegirse en la presidencia del comité municipal del blanquiazul en Culiacán, negó que durante su gestión como tesorero del actual comité estatal, haya incurrido en malos manejos en las finanzas, por lo que estableció, buscan dañar su imagen pública.

La semana pasada, el Secretario General del Comité Estatal de Acción Nacional, Loar López, divulgó los resultados de una auditoría practicada en los años fiscales 2017-2018, en la que se encontraron gastos injustificados por poco más de un millón de pesos.

Según el documento que se dio a conocer, durante la gestión de Beltrán Corrales como tesorero, se cubrió un pago mensual de 27 mil pesos por mantenimiento de un pequeño jardín, sin que el gasto este plenamente justificado, así como un trabajo en un sanitario que no se efectuó.

Lo que más llamó la atención en la auditoria, fueron los supuestos pagos de 745 mil pesos que se realizaron a un bufete de asesoría jurídica y electoral, cuyas erogaciones no tienen el sustento contable necesario.

De acuerdo a la convocatoria emitida el mes pasado, los aspirantes a participar en la elección de los nuevos directivos estatales y municipales, no deben estar sujetos a sanciones en los últimos tres años, en el caso del extesorero, fue removido de su cargo en septiembre del 2018 por la Comisión Nacional de Vigilancia por malos manejos de las finanzas.

El próximo domingo 28 de julio, en los que se espera que participen ocho mil 666 panistas empadronados, se colocarán centros de votación en las tres ciudades más grandes, como son Culiacán, Los Mochis y Mazatlán.

Por su población, en los municipios de Escuinapa, Salvador Alvarado y Navolato, se ubicarán en forma estratégica tres centros de votación y en los doce municipios restantes, una sola casilla por jurisdicción territorial.