"Bendita oposición", me sentiría mal si no protestaran: AMLO

Al calificarlos como "bendita oposición", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) y grupos conservadores no protestaran en el Zócalo se sentiría mal, pues significaría que no ha avanzado su lucha contra la corrupción y la injusticia en México.

Al encabezar la supervisión de acciones de mejoramiento urbano en esta ciudad fronteriza, el mandatario señaló que las protestas de estos grupos significa que se avanza en la transformación de México.

"Me sentiría yo mal, si no protestaran los conservadores porque entonces significaría que no están cambiando las cosas. Pero si los conservadores y los corruptos y los que estaban acostumbrados a sacar provecho robándose el presupuesto público —que es dinero del pueblo—, todos ellos, que están ahora inconformes, 'bendita oposición'. Porque esto al mismo tiempo significa que vamos caminando, que vamos hacia adelante, que vamos hacia la transformación de México", aseveró.

En estos momentos, el López Obrador se traslada por tierra a Agua Prieta, Sonora, donde dará el banderazo de construcción de la Unidad de Medicina Familiar 12 y la inauguración de una universidad en esa comunidad.