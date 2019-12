Bernardo Bátiz rechaza que tenga "línea presidencial" en la Judicatura

El nuevo consejero de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz Vázquez rechazó que en su actuación en el Poder Judicial vaya a responder a una línea del Presidente de la República.

"No, expresamente la Constitución dice que el que es designado queda automáticamente autónomo, no depende de quien lo designa, es el caso no sólo mío sino de todos los consejeros, tenemos que actuar con autonomía y así lo haremos", subrayó en entrevista.

Tras la sesión solemne de bienvenida por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la CJF y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), defendió su discurso, con un toque de Cuarta Transformación.

"Mi discurso es mi convicción de hace 60 años, es por lo que he luchado toda la vida por un cambio de fondo, porque haya justicia para la gente, porque haya para todos lo necesario para que todos seamos iguales hasta donde sea posible", aseveró el consejero.

Bátiz y Vázquez dijo que también para que la justicia alcance a toda la población y no sea elitista, "yo creo que el Poder Judicial vaya por ese camino".

A su vez, se pronunció por un Poder Judicial transparente, cercano a la gente, firme en sus determinaciones, y "habrá que ver cómo podemos colaborar en algo que ya está caminando y funcionando".

Se declaró listo para colaborar con el Judicial para que también continúe su camino hacia "una plenitud de la Cuarta Transformación para que no haya diferencias entre unos poderes y los otros, que todos, los tres poderes federales y todos los de los estados nos integremos al cambio que es un clamor mundial y que va a darse, porque el pueblo lo apoya y porque es necesario".

Por último, dijo que estará trabajando en el Consejo y confió que haya un trabajo de mucha unidad y buscando que funcione el Poder Judicial lo mejor que se pueda y responda a las exigencias de la gente.