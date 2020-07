"Besos, fuente importante de contagio de Covid", recuerda la UNAM

Las relaciones sexuales también tendrán que reformularse ante la emergencia sanitaria del Covid-19, porque aunque la enfermedad no es de transmisión sexual, implica el intercambio salival constante.

La doctora en sicología Nélida Padilla Gámez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que mientras no exista una vacuna que prevenga la presencia del virus, lo más probable es que las personas opten por entablar relaciones erótico-afectivas con parejas estables.

La experta destacó a través de un comunicado la importancia de cuestionar las formas en que nos relacionamos y el compromiso con nuestras parejas.

"El Covid-19 no es una enfermedad de transmisión sexual, pero debe considerarse que se adquiere mediante la saliva, por lo que los besos son una fuente importante de contagio. Además, al estar muy cerca de una persona, nos exponemos a los fluidos que emite al hablar, toser o estornudar", explicó la sexóloga de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el miedo puede ser un obstáculo que limite llevar a cabo prácticas sexuales. "Nos encontramos con un fenómeno parecido al que se presentó con el VIH, cuando algunas personas tenían un miedo irracional a relacionarse sexualmente; incluso hoy en día permanece esta reserva en un sector importante de la población", expuso.

Mencionó que si se toman las medidas adecuadas para prevenir contagios, las probabilidades de contraer la enfermedad se reducirán. También dijo que para disfrutar de la sexualidad no es necesario vincularse con una o más personas. Declaró que el confinamiento ha sido una buena oportunidad para experimentar otros aspectos y otras formas de vida sexual, mediante el autoconocimiento.

Aclaró que sentir placer trasciende de la práctica erótica, porque existen otras alternativas de probar sensaciones satisfactorias, por ejemplo, a través de actividades relacionadas con disciplinas artísticas. "Es fundamental ampliar la percepción de la sexualidad, pues no sólo implica el coito está en lo que sentimos, hacemos, gozamos, pensamos y se puede expresar con emociones, actividades, sentimientos y conductas".