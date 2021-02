Biden nos devolvió la esperanza: migrantes

Durante dos años, Yoandrys Bolaño ha mantenido la esperanza de que las autoridades de Estados Unidos lo reciban para seguir su trámite de asilo político, tras salir de Cuba para buscar el sueño americano.

La pandemia de coronavirus y las políticas migratorias del ex presidente Donald Trump parecían acabar con la ilusión de este hombre para alcanzar su propósito: buscar una vida mejor en territorio estadounidense.

Ahora no puede ocultar su alegría luego de que a los 600 cubanos asentados en Reynosa se les informara que este viernes 19 de febrero se retomará la revisión y recepción de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos.

"El nuevo presidente Joe Biden afortunadamente tiene otra política migratoria. Es una noticia alentadora que nos digan que nos van a recibir porque en la era Trump eso no existía, todo el tiempo lanzaban una resolución presidencial en contra de los migrantes".

Asegura que Biden busca respetar los derechos humanos y cumplir sus promesas de campaña respeto a los temas migratorios.

"Nos sentimos contentos, el tiempo ha menguado la fe, pero no la esperanza de que sí vamos a entrar. Hemos estado en las fronteras tranquilos porque queremos hacer las cosas ordenadamente, no queremos violar las leyes de ningún país".

Comentó que lo que se les está pidiendo es que sigan sus trámites en la frontera donde los iniciaron.

"Habrá desplazamientos porque algunos hicieron su trámite en otra frontera incluso, en la Ciudad de México y debemos seguir las indicaciones de los abogados y de las páginas que consultamos para ver el estatus de nuestros procesos".

Manifestó que anhela llegar a Estados Unidos para dejar de ser perseguido, poder desarrollar su profesión como artista plástico y darle una vida mejor a sus tres hijos que se quedaron en Cuba.

"La Biblia dice que el hombre tiene que apropiarse de todo lo que está en la tierra. Nosotros, siendo cubanos, no podemos comer carne de res porque el régimen te mete diez años de prisión. Lo que para un país es algo normal, en Cuba es un delito. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo ser humano tiene libertad de expresión, en la Constitución de Cuba, en el Artículo 54 está reflejado que hay libertad de palabra, pero cuando expresas lo que dice la ley, nos atacan, nos detienen, nos persiguen".

Por ello, dijo, es necesario que los cubanos busquen en otro país, lo que no tienen en su tierra: libertad de expresión y de acción.

"Quiero decirles a mis compañeros que mantengan la calma, que el gobierno de Biden ha sido promigrantes y que si hemos esperado tanto tiempo respetando las leyes, sigamos así para que podamos llegar a Estados Unidos y se sigan abriendo las puertas a los 300 cubanos que en Reynosa, van a iniciar los trámites de recepción", concluyó.