"Biden reconoció mejor atención de pandemia en México que en EU", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la conversación telefónica que sostuvo el pasado 19 de diciembre con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, hablaron del manejo de la pandemia por coronavirus.

"Voy a decir algo, nada más porque ojalá y esto los haga recapacitar, a mis adversarios, a nuestros adversarios; la llamada que tuve con el presidente Biden, tratamos el tema y él reconoció que estaba mejor la atención en México, sobre el problema, que lo que ellos estaban haciendo", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves.

Señaló que en los medios de comunicación no se hacen comparativos de fallecidos por Covid-19, por número de habitantes.

"Tenemos a Estados Unidos, somos vecinos, y les puedo probar, pero eso no lo dicen, que afortunadamente nos va mejor, o lamento mucho que les vaya peor a los estadounidenses, porque aquí sí no valen comparaciones, porque se tratan de vidas humanas, pero eso nunca lo dicen (los medios), jamás", refirió.

Asimismo, López Obrador destacó que México es el primer país en América Latina en vacunación y negó que el sistema de salud esté rebasado.

Además, acusó un ataque en los medios en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que no habrá pleito con el gobierno de Joe Biden, a quien deseó que le vaya bien, tras los hechos registrados este miércoles en el Capitolio.

"En fin, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobretodo que le vaya muy bien a su pueblo", dijo.