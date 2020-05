Bienestar detecta más de 280 puntos para engañar a beneficiaros

La Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, afirmó que al momento han detectado más de 280 puntos de diferentes espacios del país que han intentado crear falsas expectativas sobre la entrega de programas prioritarios para el Bienestar.

"Sí detectamos que están queriendo hacer este tipo de falsas expectativas y lo están haciendo y tejiendo en más de 280 puntos en diferentes espacios en el país. Ayer por la tarde empezamos a tener mucha recepción por parte de nuestras compañeras delegadas y delegados a través de un chat que tenemos con información y ya reportamos a la Guardia Nacional", comentó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, la titular de Bienestar añadió que en los próximas días tendrá una reunión concreta con el Presidente, puesto que la dependencia ya identificó un problema específico. Además, aprovechó para pedirle a la población que no se dejen engañar si hablan a nombre de la Secretaría y piden dinero para poder ser beneficiarios de algún programa social.

"No se dejen engañar, cuando piden un recurso, un dinero y hablan a nombre de la Secretaría de Bienestar, no llegan así lo que son los microcréditos de 25 mil pesos, tampoco llegan así las Tandas para el Bienestar, y también se detectó una nueva forma de querer operar el fraude a través de las becas Benito Juárez", comentó.

Por su parte, Javier May, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, puntualizó, como parte de la presentación y avances del programa Sembrando Vida, que en la actualidad hay 326 mil 544 sembradores y 4 mil 762 empleos de personal operativo.

Además, comentó que la inversión mensual directa al trabajo es de mil 632 millones 770 mil pesos.

Añadió que en el marco de la contingencia por el Covid-19, se llevó a cabo un empadronamiento emergente, al cual se lleva un avance de 104 mil 579 sembradores con un corte al 18 de mayo.

Sostuvo que el pago se hizo en los primeros días de mayo y mañana cobran 62 mil sembradores más. Precisó que Sembrando Vida nació en 2019, con 226 mil 675 campesinos, distribuidos en 9 mil 200 comunidades de aprendizaje campesino, y que para poder producir 100 millones de árboles, se firmó un convenio con la Sedena, en conjunto evalúan la calidad de plantas que reciben los sembradores.